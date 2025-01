Fondazione Rosselli, il 15 gennaio la presentazione del libro 'Viva l'Italia libera'

Firenze, 13 gennaio 2025 – Il 15 gennaio alle ore 17, allo Spazio Rosselli in via degli Alfani 101/r a Firenze, si svolgerà la presentazione del libro 'Viva l'Italia libera–Storia degli ex combattenti che dissero no al fascismo (1923-1925)” di Federico Melotto. Interverranno - con l'autore del libro - Giovanna Lori, che ha scritto il libro sull'esponente fiorentino di Italia Libera Dino Vannucci e Roberto Bonente, ricercatore di Storia Contemporanea. Presiederà Valdo Spini, presidente della Fondazione Rosselli.

“Siamo nel solco del ricordo del centenario degli avvenimenti del 1924-25. Italia Libera - ha spiegato Spini - era un'associazione di ex combattenti della Prima guerra mondiale, in generale aderenti al Partito Repubblicano, che aveva fatto la scelta dell'antifascismo. Fondata a Firenze nel 1924, tra i suoi soci c'erano Carlo Rosselli ed Ernesto Rossi. Fu soppressa dal regime nel 1925. Molti tra i suoi aderenti aderirono poi a Giustizia e Libertà”.