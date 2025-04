Fondazione Rosselli, il 10 aprile spazio al dibattito “Insegnare la storia”

Firenze, 4 aprile 2025 – La Fondazione Rosselli organizza, il 10 aprile alle ore 17, un dibattito su “Insegnare la storia”. L'occasione è la presentazione del volume 'Corso di storie- Manuale di storia per il triennio della secondaria di secondo grado' di Franco Franceschi e Fabrizio Ricciardelli (Loescher Editore 2025). Interverranno con gli autori Matteo Borri, Tommaso Codignola, Francesco Capaldo, Alessandra Trabucchi, Francesca Tramonti. Presiederà Valdo Spini, presidente della Fondazione Rosselli. “Come insegnare la storia - ha dichiarato Spini - è un momento cruciale dell'educazione che viene data ai nostri ragazzi, in rapporto con il mondo che andranno ad affrontare. L'occasione ci è data dall'approccio innovativo del 'Corso di Storie' di Franceschi e Ricciardelli, ma il tema si allarga con l'intervento diretto di vari insegnanti di storia agli istituti medi sia superiori che inferiori”. La Fondazione sta sviluppando in questi mesi iniziative culturali ma anche legate alle anime della Regione Toscana. L'ultimo quaderno dei Quaderni del Circolo Rosselli (Pacini editore) si chiama infatti “Toscana Regione d'Italia”. All'interno si trovano saggi di Carlo Carbone, Antonio Floridia, Carlo Fuortes, Federico Gelli, Stefania Ippoliti, Antonella Mansi, Irene Micali, Silvia Pieraccini, Andrea Puccetti, Mario Venturi, Vito Zagarrio e Mariella Zoppi, oltre che dello stesso Spini. Il numero contiene anche le interviste al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, ai dieci sindaci capoluogo di provincia Ilaria Bugetti (Prato), Michele Conti (Pisa), Nicoletta Fabio (Siena), Sara Funaro (Firenze), Alessandro Ghinelli (Arezzo), Mario Pardini (Lucca), Francesco Persiani (Massa), Luca Salvetti (Livorno), Alessandro Tomasi (Pistoia), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto), ai rappresentanti dei sindacati Rossano Rossi (Cgil Toscana), Silvia Russo (Cisl Toscana), Paolo Fantappiè (Uil Toscana). All'interno anche interviste a Giacomo Cioni (Cna), Aldo Cursano (Confcommercio Toscana), Maurizio Bigazzi (Confindustria Toscana).