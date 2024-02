Firenze Rocks 2024, annunciato il secondo nome: arrivano gli Avenged Sevenfold

Firenze, 20 febbraio 2024 – Dopo una lunga attesa ecco finalmente il secondo nome del Firenze Rocks: a sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia arrivano gli Avenged Sevenfold. L’appuntamento è fissato giovedì 13 giugno 2024 sul palco della Visarno Arena, dove il gruppo californiano infiammerà il pubblico a suon di quei riff e assoli tecnici e frenetici, che li hanno resi celebri in tutto il mondo. Gli Avenged Sevenfold hanno continuato a mantenere la loro posizione come una delle band metal più influenti e innovative con l'uscita del loro ottavo album in studio, Life Is But a Dream, pubblicato il 2 giugno 2023. Scritto e registrato nell'arco di quattro anni, è stato ispirato dagli scritti e dalla filosofia di Albert Camus, mostrando come la band sia totalmente radicata nell'esistenzialismo. Ad oggi, gli Avenged Sevenfold hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo, si sono aggiudicati due primi posti consecutivi nella classifica Top 200 Albums di Billboard e sono riconosciuti come una delle band più influenti della “new wave of American heavy metal”.