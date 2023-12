Ecco il primo nome del Firenze Rocks 2024: i Tool aprono il festival

Firenze, 19 dicembre 2023 – Ecco l’annuncio dell’attesissimo primo nome che presenzierà al Firenze Rocks 2024: sabato 15 giugno ci saranno i Tool. La band americana aveva già anticipato la notizia sul proprio sito, senza indicare però in quale contesto sarebbe avvenuto il concerto. Oggi sono stati proprio gli organizzatori del Firenze Rocks ad annunciarlo ufficialmente. La data a Firenze sarà l’unica tappa prevista in Italia, del tour europeo in programma dalla primavera 2024. Un attesissimo ritorno quindi, dopo cinque anni dalla loro ultima esibizione proprio sul palco della Visarno Arena. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 20 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation e sull’app Firenze Rocks. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 11:00 di giovedì 21 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it, un’occasione unica quindi, per tutti gli amanti della musica.