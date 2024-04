Il 12 aprile a Firenze arriva il festival 'Be kind'

Firenze, 8 aprile 2024 – Domani a Palazzo Vecchio sarà presentato il festival 'Be kind-Solo le persone gentili sono veramente forti'. L’evento nazionale Be Kind, organizzato dall'Associazione Contrajus APS, incentrato sulla tematica della gentilezza quale forma di prevenzione di fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo e il disagio giovanile, si terrà venerdì 12 aprile, dalle 9.30 alle 18.15, nei locali del Cinema Teatro della Compagnia di Firenze (via Cavour, 50/r).

La giornata sarà interamente dedicata agli studenti delle scuole. Sul palco del cinema teatro, dopo i saluti istituzionali, fra i quali quelli del presidente Eugenio Giani, saliranno numerosi ospiti come testimoni di gentilezza. Fra di loro la senatrice Elena Ferrara, il calciatore Emanuele Giaccherini, la cantante Anna Castiglia, Flavia Rizza, già testimonial della polizia postale contro il bullismo.

L'evento è patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze, dall’ordine degli psicologi della Regione Toscana, dall’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana, dall’associazione Robert F. Kennedy Human Rights – Italia, dall’associazione nazionale dei pedagogisti italiani, dall’associazione forense avvocatura e famiglia, dall’associazione Rotary Club Pegaso Alumni D-2071.