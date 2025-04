Firenze, al via la stagione 2025 dell'area Pettini

Firenze, 14 aprile 2025 - Concerti, presentazioni di libri, seminari, spettacoli: al via le attività gratuite che animeranno la stagione primaverile ed estiva 2025 all’area Pettini grazie alla collaborazione tra il Consorzio Co and So, la Cooperativa Il Girasole, l’associazione Kaleido e il Fico Bistrò. Il giardino pubblico del quartiere delle Cure tornerà ad essere uno spazio di cultura, aggregazione e divertimento estivo per i fiorentini, di ogni età, con un ricco calendario di iniziative da aprile a settembre. Solo ad aprile sono previsti seminari “Cos’è la Pop Music? Viaggio nella Nascita ed Evoluzione del Pop” (giovedì 17 aprile ore 17) aperitivo e concerto di cittadinanza organizzato dal comitato promotore del referendum del 8 e 9 giugno (sabato 19 aprile ore 19), petlo spettacolo-avventura Fabulandia-Nel Bosco Incantato (lunedì 21 aprile dalle 11 alle 18), il concerto del gruppo ABP (25 aprile ore 20). Il tutto accompagnato dalle specialità culinarie e dalle bevande servite al Fico Bistro. Gli eventi vedono la partecipazione anche di alcuni dei ragazzi che frequentano lo Spazio Giovani Cure, centro giovanile comunale gestito dal 2020 da Consorzio Co and So, Cooperativa Il Girasole e Kaleido che promuove l’organizzazione di eventi insieme alla realizzazione di percorsi di inclusione e aggregazione ospitando tutto l’anno progetti educativi e di inclusione sociale rivolti a ragazze e ragazzi adolescenti e neomaggiorenni. Verranno realizzati podcast sugli eventi, organizzato concerto con i giovani musicisti che frequentano la sala di registrazione dello spazio. “Questo luogo che tutto l’anno è vissuto da giovani del quartiere che seguono attività educative, formative, ricreative e di socializzazione in estate si apre a tutta la città con un calendario di eventi gratuiti che coinvolge bambini, ragazzi, adulti, e anziani e spazia dalla musica al teatro ai libri”, commentano gli organizzatori.