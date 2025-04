Da Sant'Anna di Stazzema è partito il 'viaggio' di Colors for peace per i 10 anni

Firenze, 1 aprile 2025 – Da Sant'Anna di Stazzema (Lucca), luogo in cui tutto è partito, a Palazzo Esposizioni a Roma. È il “viaggio” di Colors for Peace, l'associazione internazionale impegnata nella promozione della cultura universale della pace attraverso l’arte dei bambini. Colors for peace sviluppa progetti in tutto il mondo ed è nata da un'intuizione del promotore Antonio Giannelli. Quest'anno festeggia i 10 anni – ha recentemente presentato il consiglio direttivo a Firenze - e lo fa con una mostra a Palazzo Esposizioni, a Roma. L'universo dei bambini per un mondo migliore propone una selezione degli oltre duecentomila disegni che sono giunti all'associazione in questi anni da bambini di oltre 150 diversi paesi. L'esposizione sarà visitabile dal 10 aprile. È da seganalare che in questo 2025 è stato ufficialmente presentato anche l'Inno alla Pace, colonna sonora di tutti gli eventi di quest'anno. È stato scritto dall’artista e creative director Daniel Salvi. Sia la musica, che il videoclip – quest’ultimo che anima e unisce i disegni per la pace raccolti dall’associazione in oltre 150 paesi – sono stati realizzati con l’ausilio di Intelligenza artificiale.