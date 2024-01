Carnevale Firenze 2024, si avvicina la nuova edizione della Festa

Firenze, 12 gennaio 2024 - Il Carnevale di Firenze riparte in questo inizio 2024, forte di una straordinaria sinergia che unisce le più importanti tradizioni delle "capitali" delle feste in maschera: Venezia e Viareggio. I prossimi 27 e 28 gennaio è infatti in programma la nuova edizione della Festa, nella città che tenne a battesimo nel XV secolo una tradizione divenuta poi particolarmente amata dalla famiglia Medici. I festeggiamenti erano infatti accompagnati da “canti” che divennero un genere prediletto da Lorenzo il Magnifico, come testimonia “Il trionfo di Bacco ed Arianna”. Dopo il successo dell'ultima edizione (pre-Covid) che registrò una straordinaria partecipazione di pubblico, sia per il Gran Ballo che nella Parata di Carnevale, per l’edizione 2024 il Comitato d’onore dell’associazione "Il Carnevale di Firenze", presenta il tema “Regine a Palazzo - Il Potere della gioia”. Una due giorni che si aprirà la sera del 27 gennaio con il Gran Galà in maschera nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, grazie alla creatività di Antonia Sautter - ideatrice del celebre Ballo del Doge di Venezia -, cui seguirà il Gran Ballo nel Cortile della Dogana. Il 28 gennaio è in programma una sfilata di gruppi provenienti da tutta Italia che, partendo da Santa Maria Novella, raggiungeranno piazza della Signoria per un’iniziativa aperta gratuitamente al pubblico e un concorso per le Maschere più creative, con premi alle categorie “Mascheramento singolo”, “Mascheramento di coppia”, “Mascheramento di gruppo” e “Juniores” per i più piccoli. I vincitori verranno decretati da un Giurì che attenderà l’arrivo del corteo sull’Arengario di Palazzo Vecchio in un clima di musica e divertimento popolare.