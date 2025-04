Borgo dei Borghi, Scarperia in finale: l’attesa del verdetto sulla Rai

Scarperia e San Piero (Firenze), 19 aprile 2025 – Riuscirà la Toscana a vincere ancora Il Borgo dei Borghi? Il conosciuto concorso che mette in gara i migliori paesi d’Italia torna anche nella serata di Pasqua 2025.

Dopo che, nel 2024, ad aggiudicarsi l’ambito trofeo era stato Peccioli, con una serata memorabile per il paese, che aveva seguito in trepidante attesa il verdetto in tv. Stavolta, nei venti finalisti, c’è anche Scarperia, in provincia di Firenze, comune di Scarperia San Piero, nella zona del Mugello.

L’appuntamento è dunque la sera di domenica 20 aprile su Raitre, nell’ambito della trasmissione Kilimangiaro. Durante la trasmissione, di ogni borgo verrà riproposto un filmato che mostra dunque il meglio del patrimonio storico, culturale e gastronomico del Paese. Premio per il vincitore una targa con il titolo di “Borgo dei Borghi 2025”.

Nella finalissima sarà presente una giuria composta da 3 noti personaggi che affiancherà il pubblico nelle votazioni. I giurati parteciperanno alla votazione finale e saranno protagonisti della prima serata del Borgo dei Borghi. Le votazioni dei cittadini erano possibili fino al 6 aprile, sul sito Rai dedicato alla trasmissione. Adesso appunto la finale.

"Scarperia e San Piero in corsa per Il Borgo dei Borghi 2025: votare è un gesto di solidarietà per un territorio ferito ma vivo – dice il presidente della Regione Eugenio Giani – La partecipazione di Scarperia e San Piero alla competizione “Il Borgo dei Borghi 2025” assume quest’anno un valore collettivo ancora più profondo. Dopo l’alluvione che ha colpito duramente il territorio del Mugello, questa candidatura rappresenta un’occasione concreta per valorizzare una comunità e una terra ricca di storia, cultura e tradizioni”.