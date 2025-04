Deiva Marina in corsa per il Borgo dei Borghi: finale su Raitre con Kilimangiaro

Deiva Marina, 19 aprile 2025 – C’è anche Deiva Marina tra i venti paesi in gara per conquistare l’ambito scettro del Borgo dei Borghi, il titolo che viene assegnato nella trasmissione Kilimangiaro, su Raitre.

E c’è grande attesa nel Comune dello Spezzino per il verdetto della sera di Pasqua, quando appunto in prima serata la trasmissione assegnerà il premio. Comuni sparsi un po’ in tutta Italia si contendono il titolo.

Per Deiva Marina una bella avventura, anche grazie al voto dei cittadini, che fino al 6 apruile hanno potuto dare la loro preferenza sul web, sul sito della Rai. Adesso questi voti si sommeranno a quelli della giuria in trasmissione.

Una grande responsabilità e un grande orgoglio per Deiva, unico paese rappresentante della Liguria. Il concorso, in questo 2025, è arrivato alla dodicesima edizione ed è sempre molto seguito. Storia, tradizioni, la bellezza del suo mare: Deiva Marina è una perla che non è sfuggita ai tanti appassionati della trasmissione.

Tre giurati d'eccezione saranno i compagni di viaggio della Raznovich: Alberta Campitelli, storica dei giardini e membro del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici presso il ministero della Cultura, che sarà a Valeggio Sul Mincio, per scoprire le fioriture e le meraviglie del Parco Giardino Sigurtà, uno dei giardini più belli del mondo; la biologa e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, che andrà in Val Trebbia, nei Colli piacentini, per raccontare il legame col territorio e la storia affascinante di Bobbio, vincitore de 'Il Borgo dei Borghi 2019'; lo storico e divulgatore d'arte Jacopo Veneziani, che invece, sarà sulle rive del Lago di Garda, tra gli scorci mozzafiato di Sirmione e il Vittoriale degli Italiani.