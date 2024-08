Russell Crowe canta “Sarà perché ti amo” e cala il sipario sul Festival del Jazz

La Spezia, 1 agosto 2024 – Chiusura con il botto per la 56a edizione del Festival internazionale del Jazz della Spezia, che propone, nell'ultima giornata il concerto di Russell Crowe, accompagnato dai The Gentlemen Barbers e dalla cantante Lorraine O'Reilly.

Sul palco di piazza Europa, un ricco repertorio di brani blues, rock e di canzoni di Johnny Cash, fino ad arrivare a una versione davvero particolare di 'Romeo and Juliet' dei Dire Straits e concludendo in simpatia, come non ti aspetti, con 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri.

Crowe si è lasciato andare anche a qualche aneddotto, in inglese con qualche passaggio in italiano, “mio nonno è partito da Ascoli per gli Stati Uniti e non è più tornato, stasera mi sento italiano!”, oppure ripensando quando venne ricevuto dal Papa in Vaticano dopo il Premio Oscar per 'Il Gladiatore', con spettacolo pirotecnico e una battuta, “ora torno nel mio ufficio”.

Uno spettacolo che ha fatto divertire tantissimo gli spettatori arrivati anche da fuori provincia.