Scarperia, inaugurazione della mostra “Socialismo e socialisti nell'Italia repubblicana"

Firenze, 10 aprile 2025 – Il 12 aprile a Palazzo dei Vicari di Scarperia (Firenze) ci sarà l'inaugurazione della mostra temporanea 'Socialismo e socialisti nell'Italia repubblicana -Autonomia, frontismo, classe'. L'esposizione è a cura dell'associazione Pier Giuseppe Sozzi. La mostra sarà visitabile fino al 18 maggio con il biglietto di ingresso al complesso museale di Palazzo dei Vicari. All'inaugurazione interverrà il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini: “La storia del socialismo italiano - ha dichiarato Spini - non può essere ricordata e merita di essere ricordata. L'azione del partito socialista alla sua fondazione trasformò, come disse Pertini, la plebe in un popolo consapevole. Il socialismo italiano pagò con Giacomo Matteotti il prezzo dell'avvento della dittatura fascista, contribuì con Nenni alla Repubblica e alla Costituzione, e negli anni sessanta costituì il perno di un nuovo equilibrio democratico, il centro-sinistra, realizzando importanti riforme. Anche l'azione del governo Craxi si segnalò per la sua determinazione sia in politica estera che in politica interna”.