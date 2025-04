San Gemini in corsa per il trofeo del Borgo dei Borghi: l’Umbria su Raitre

San Gemini (Terni), 19 aprile 2025 – C’è anche l’Umbria con San Gemini in corsa per il titolo di Borgo dei Borghi, di miglior paese italiano. La trasmissione Kilimangiaro, in prima serata la domenica di Pasqua su Raitre incoronerà il vincitore secondo i voti dati dai cittadini sul sito della Rai (si poteva esprimere la propria preferenza fino al 6 aprile) e attraverso la giuria formata dagli esperti e che sarà in trasmissione.

Un grande appuntamento, sempre molto seguito a Pasqua, quello per l’incoronazione di miglior borgo d’Italia. E anche a San Gemini c’è attesa per il verdetto finale. Nel 2024 ha vinto Peccioli, in provincia di Pisa. Vincere il titolo del Borgo dei Borghi porta sempre una grande pubblicità e molti visitatori a chi vince.

I Borghi in gara oltre a San Gemini sono: Agliè (Piemonte), Agnone (Molise), Aieta (Calabria), Ala (Trentino Alto-Adige), Buggerru (Sardegna), Corenno Plinio (Lombardia), Deiva Marina (Liguria), Grado (Friuli-Venezia Giulia), Ischitella (Puglia), Lazise (Veneto), Maiori (Campania), Militello in Val di Catania (Sicilia), Montalbano Jonico (Basilicata), Montechiarugolo (Emilia-Romagna), Nus (Valle D'Aosta), Penne (Abruzzo), Scarperia (Toscana), Sirolo (Marche), Vignanello (Lazio)