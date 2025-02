Biga di Monteleone esposta a New York, uno spiraglio per la restituzione all'Umbria La questione è stata sottoposta alla task force del Metropolitan, che deve verificare la provenienza delle opere. Il sindaco Angelini scrive al ministro Giuli: "Sono convinta che farà del tutto per il rimpatrio di questo importante reperto archeologico, che fa parte del patrimonio storico e culturale dell'Italia"