Blanco a Firenze, esibizione da brividi al piazzale Michelangelo di fronte ai fan

Firenze, 11 aprile 2023 – Esibizione da brividi di Blanco a Firenze. Il giovane cantautore è in un momento top della sua carriera dopo le partecipazioni a Sanremo, i due miliardi di ascolti in streaming tra le varie piattafor,e e i concerti che hanno toccato tra l’altro anche la Toscana la scorsa estate, con la storica esibizione di Lucca.

Blanco in un momento dell'esibizione

E in un martedì di aprile dal cielo plumbeo Blanco si è presentato in piazzale Michelangelo nell’ambito della promozione del suo nuovo album, che esce il 14 aprile. Si tratta di Innamorato, per il quale l’attesa è già al top.

Un momento dell'esibizione di Blanco

Tra chi sapeva dell’esibizione di Blanco e quindi si è presentato in anticipo al piazzale e i turisti che passavano in quel momento, intorno a Blanco si è creata una folla che è aumentata con il passare dei minuti. Tanti i fan armati di telefonino che hanno immortalato l’esibizione. Blanco ha cantato un brano tratto dal nuovo album. Era già stato immortalato nelle scorse ore in un’esibizione simile ma a Venezia.

Un momento dell'esibizione di Blanco

Un’esibizione di grande impatto quella di Firenze. Blanco si è seduto sulla spalletta del piazzale e ha cantato rivolto alla città accompagnato dal pianoforte.