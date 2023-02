Quando Blanco a Lucca non si arrabbiò per i problemi tecnici: "Bella l’imperfezione”

Lucca, 8 febbraio 2023 - C'è stato un Blanco più maturo, che di fronte ai problemi tecnici improvvisi sul palco non ha reagito distruggento i maxi cuscini di rose, come invece ha fatto sul palco di Sanremo.

L’ironia di Pieraccioni: "Blanco, devo potare la siepe” / Sanremo, programma seconda serata / Amadeus: “Blanco mi ha chiamato per scusarsi”

C'è stato un Blanco che ha accettato con sangue freddo i guai che possono accadere sul palco di un evento in diretta. La sfuriata a Sanremo del cantautore che ha milioni di fan in Italia è il tema del giorno, è la polemica scaturita dalla prima serata del Festival.

La vicenda è ormai nota ai più. Blanco sale sul palco presentato da Amadeus e canta "L'Isola delle Rose", il suo nuovo successo. A un certo punto le cuffie che restituiscono all’artista la sua voce nelle orecchie smettono di funzionare e Blanco deve necessariamente smettere di cantare, non può andare avanti. La canzone non si ferma e il cantante inizia a distruggere i cuscini di rose che fanno parte della scenografia sul palco.

La vicenda finisce su tutti i siti e tutti i giornali. E il mercoledì mattina tutti parlano della furia distruttiva di Blanco, che si è poi scusato con Amadeus personalmente e con i fan via Instagram. Il pensiero va al concerto di Lucca. Che si svolse in un caldissimo giorno di luglio del 2022 nell'ambito del Lucca Summer Festival.

Biglietti esauriti in pochissime ore, location ampliata per le decine di migliaia di richieste di biglietti. Quello di Blanco a Lucca rimane uno dei suoi live più emozionanti ma anche allora non tutto filò liscio, anzi. Ci furono infatti ben tre interruzioni a causa di problemi agli strumenti musicali e all’impianto audio in genere.

Ma in quel caso Blanco mantenne l’aplomb, pur essendo di fronte a un mare di fan che avevano gremito gli spalti delle Mura di Lucca. Anzi fu lui a chiedere a tutti di mantenere la calma e a scusarsi. Una delle interruzioni durò circa un quarto d’ora.

Dopo il concerto ci fu un post su Instagram di Blanco, che ringraziò tutti e parlò di come anche l’imperfezione possa avere il suo fascino. Due eventi diversi sicuramente. Cantare a Sanremo implica tensioni maggiori con tutta l’Italia collegata. Ma il gesto di Blanco al Festival è stato duramente condannato dalla maggioranza dell’opinione pubblica perché considerato particolarmente diseducativo.