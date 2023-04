“Amici della Musica”, una stagione nel segno dei giovani. Quanta emozione nel ricordo di Manzotti

Firenze, 3 aprile 2023 – Tanti ragazzi in sala, accanto al pubblico abituale, durante la stagione 2022-23 degli Amici della Musica che si è chiusa domenica al Saloncino della Pergola, alla presenza del sofisticato compositore Ivan Fedele. Un successo dei progetti Artisti in classe, che consiste nella preparazione degli studenti all’ascolto e l’incontro con i musicisti all’indomani del concerto, e Giornalisti in classe, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana, che prevede la scrittura di un commento sull’esperienza.

Intensa l’emozione, al concerto di sabato primo aprile, dedicato alla memoria del giornalista e critico musicale de La Nazione, Michele Manzotti, scomparso nell’aprile scorso a 62 anni. Il direttore artistico degli Amici, Andrea Lucchesini, dopo aver ricordato le capacità professionali di Manzotti e la sua curiosità per tutti i generi musicali, ha detto, con tono commosso, che era: “Dolce e perbene”. Il contralto Sara Mingardo, Grazia Rimondi e Federico Parravicini ai violini, Silvio Di Rocco alla viola, Luigi Piovano al violoncello, Olaf John Laneri al pianoforte, hanno eseguito in suo ricordo brani di Brahms e Mahler.