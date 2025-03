Alla Fondazione Rosselli incontro con Letizia Fuochi

Firenze, 3 marzo 2025 – In vista della giornata internazionale della donna (che si celebra l'8 marzo) la Fondazione Rosselli, presieduta da Valdo Spini, organizza il 6 marzo un incontro con Letizia Fuochi, cantautrice e storica. L'evento, in programma alle ore 18 allo Spazio Rosselli in via degli Alfani 101/r, si intitola 'Se una è coraggiosa è coraggiosa sempre. Donne, resistenze, passioni'. Seguirà un brindisi. "Il ruolo simbolico delle ricorrenze, concentrato molto spesso più sull'aspetto celebrativo che su reali consapevolezze, è tuttavia uno strumento di crescita indispensabile soprattutto per le nuove generazioni – ha dichiarato Fuochi -. Essere invitata da molti anni a cantare per l'8 marzo, mi motiva con un forte senso di responsabilità: canto e racconto storie di donne, destini incrociati tra memoria e presente, tra musica e parole, tra letteratura e realtà, consapevole che solo l'idea di una collettività nuova, più matura, rispettosa e autentica possa essere l'unico vero antidoto all'indifferenza”.