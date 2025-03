A Palazzo Medici Riccardi mostre Foggini, Aulenti e Parrocchetti

Firenze, 6 marzo 2025 - La realizzazione delle mostre 'Giovan Battista Foggini. Architetto e scultore granducale', 'Gae Aulenti in Toscana', 'Clemen Parrocchetti' sono al centro della nuova programmazione di eventi per il 2025 a Palazzo Medici Riccardi, la cui delibera è stata approvata dal Consiglio della Città metropolitana di Firenze. Il provvedimento prevede investimenti per 460.000 euro, attraverso il lavoro della Fondazione Muse. Saranno fatti anche progetti legati alle residenze d'artista nell'area metropolitana. A illustrare l'atto è stata la consigliera delegata alla cultura Claudia Sereni. "Unire la grande storia medicea alla tradizione contemporanea - spiega Sereni - consentirà di ampliare il panorama culturale offerto dalla città metropolitana come valore aggiunto per la promozione di Palazzo Medici Riccardi nel panorama delle mostre fiorentine". "Siamo consapevoli che il percorso turistico di Palazzo Medici Riccardi non è tappa privilegiata ma la qualità delle ultime mostre hanno riportato lustro a questo Palazzo - commenta il consigliere Claudio Gemelli del gruppo 'Per il cambiamento' -. Dobbiamo proseguire su questa strada ponendo sempre più al centro il tema della cultura in ottica continua di valorizzazione".