A Impruneta la 98/a Festa dell'Uva con musica, sport e arte

Firenze, 26 agosto 2024 - Una gara ciclistica, un concerto della masterclass 'Violoncelli in Armonia', l'esposizione di camion e trattori d'epoca, la sfilata dei quattro Rioni e la premiazione della 43/a 'Vetrina dell'Uva', il concorso tra i commercianti del Paese per la vetrina più bella ispirata all'uva. Sono alcune delle iniziative in programma per la 98/a edizione della Festa dell'Uva, che si svolgerà domenica 29 settembre in piazza Buondelmonti, a Impruneta (Firenze). Il mese di settembre sarà caratterizzato da una serie di iniziative dedicate all'arte, alla cultura, allo sport, all'enogastronomia, all'artigianato e alla musica. Tra gli eventi in programma, spiccano il Trofeo dell'Uva, una gara ciclistica per la categoria allievi, la presentazione della 39/a Etichetta D'Autore dipinta da Antonio Manzi, l'invito alla scherma e il 'Torneo di solidarietà rionale', le giornate di donazione del sangue. La festa si chiuderà domenica 29 settembre con la proclamazione del rione vincitore della 98esima edizione della Festa dell'Uva e la collocazione della bandiera sul balcone del Comune. L'iniziativa è nata nel 1926 come una celebrazione agricola dei prodotti delle fattorie locali. Negli anni '30 poi, i quattro storici rioni del paese si sono uniti alla competizione, inizialmente dominata dalle fattorie. Oggi, la Festa dell'Uva di Impruneta, la più antica festa dell'Uva in Italia, è un evento di grande prestigio e seguito che ogni anno richiama migliaia di visitatori all'Impruneta.