A Firenze “Nova!”, il primo festival di Novaradio

Firenze, 10 gennaio 2025 – Il 18 gennaio al Brillante-Nuovo teatro Lippi Novaradio e Arci Firenze organizzano la prima edizione di "Nova!" il festival della radio Comunitaria dell'Arci fiorentina. Dal pomeriggio fino a sera, Nova! sarà una giornata in cui mettere insieme tutto ciò che ogni giorno, da più di 30 anni, rappresenta al meglio Novaradio, ovvero informazione, musica, riflessione ed approfondimenti, divertimento. La giornata si svilupperà dal pomeriggio con ospiti ed interviste, che in questa prima edizione saranno dedicate al tema del carcere. “Un approdo naturale per la nostra redazione giornalistica – spiega il direttore di Novaradio Daniele Bianchini - ormai da anni seguiamo con regolarità le vicende intorno al mondo dei penitenziari, alle sue storie, ai progetti virtuosi e ai tanti, troppi drammi che si consumano ogni giorno. Per questo avremo tre diversi momenti di approfondimento sul palco del Brillante - Nuovo Teatro Lippi con ospiti Ornella Favero, Kento e Luigi Mastrodonato”. Al termine degli incontri, ci sarà la possibilità di cenare tutte e tutti insieme al Circolo Lippi. La sera invece il programma sarà tutto dedicato alla musica, prima con il concerto live di Francesca Bono che si esibirà per la prima volta in Toscana nel suo tour di presentazione dell'album “Crumpled Canvas”, e poi con il dj set nel foyer del Brillante di Saeed Aman. L'ingresso agli spettacoli del festival è libero.