A Firenze mostra fotografica e asta benefica per l'ospedale di Massa

Firenze, 11 dicembre 2024 - Una mostra fotografica-asta di beneficenza con il ricavato devoluto all'ospedale del Cuore di Massa. 'La luce negli occhi' il titolo dell'esposizione, trenta scatti artistici realizzati da Sandra von Borries durante un suo recente viaggio in Ladakh, territorio himalayano a nord dell'India.

L'appuntamento è per oggi, mercoledì 11 dicembre alle 18 alla Libreria antiquaria Gonnelli di Firenze, in via Fra' Giovanni Angelico 49. Il ricavato dell'asta servirà alla realizzazione della Casa di Aisha, casa di accoglienza per piccoli pazienti cardiopatici. All'evento saranno presenti Marco Torre, direttore generale di Monasterio, Luciano Ciucci, delegato rappresentante della Fondazione Luigi Donato per Monasterio e la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti.