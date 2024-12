A Firenze il 17 dicembre l'anteprima del film 'Emilio Lussu, il processo'

Firenze, 16 dicembre 2024 – Il 17 dicembre alle ore 17 alla Fondazione Circolo Rosselli, in via degli Alfani 101r a Firenze, ci sarà l'anteprima del film 'Emilio Lussu, il processo' di Gianluca Medas. Il film è prodotto da Massimo Casula per Zena Film e Nicola Mennuni per Nical Films: ripercorre una tappa fondamentale della vita di Emilio Lusso, il processo per l'omicidio del giovane fascista Porrà avvenuto il 31 ottobre 1926. “Il 2025 è anche l’anno del cinquantesimo della scomparsa di Emilio Lussu, il grande politico e scrittore sardo – ha dichiarato il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini -. L’azione politica di Lussu è stata strettamente legata a quella di Carlo Rosselli, e nel secondo dopoguerra il politico sardo partecipò in varie occasioni alle vicende del PdA fiorentino e toscano e la Fondazione Circolo Rosselli ha voluto partecipare a queste celebrazioni. Ospitiamo quindi volentieri questa anteprima. L’avventurosa biografia di Lussu, valoroso capitano della Brigata Sassari della prima guerra mondiale, da subito antifascista e per questo confinato a Lipari da cui evase insieme a Carlo Rosselli con cui fondò a Parigi Giustizia e Libertà costituisce tutt’ora un grande motivo di interesse. Questo interesse è accresciuto dalla brillante opera di scrittore di Emilio Lussu che con libri come 'Un anno su un altopiano', 'Marcia su Roma e dintorni', 'Diplomazia clandestina', ha scritto memorabili pagine di alto valore letterario".