A Firenze due opere di street art in via Palazzuolo

Firenze, 7 dicembre 2024 - In via Palazzuolo a Firenze, strada su cui in passato ci sono stati problemi di sicurezza, arrivano due opere su altrettante serrande di street art degli artisti Kraita317 e Ache77. I due artisti, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, "hanno unito i propri stili estetici, tra volti e forme geometriche, in un delicato gioco di equilibrio che vuole contribuire alla trasformazione dello spazio urbano di via Palazzuolo: la serranda dipinta diventa strumento per modificare l'assetto dello spazio, contribuendo a modificare la percezione sociale dell'area". "L'arte è pensiero e il pensiero rigenera - dicono gli assessori alla cultura Giovanni Bettarini e allo sviluppo economico Jacopo Vicini - le nuove opere di street art sulle serrande di via Palazzuolo e di piazza San Paolino, che si presentano alla città nello stesso giorno che illuminiamo per le feste di Natale la facciata della chiesa, sono i segni di un investimento sia economico che intellettuale che tutti assieme rivolgiamo a questa parte di Firenze, che puntiamo a riqualificare e a far tornare a vivere appieno".