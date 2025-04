Zcs, targhe da registrare: c’è tempo fino al 30 aprile, poi scattano le sanzioni

Firenze, 24 aprile 2025 – Il 30 aprile. Data ultima da appuntarsi sul calendario. C’è infatti una sola settimana di tempo per regolarizzarsi con la nuova normativa sulla sosta gratuita nelle Zcs, le zone a controllo sosta, di residenza.

Dal giorno successivo – giovedì 1° maggio – non sarà infatti più sufficiente esporre la carta di circolazione sul cruscotto della propria auto per dimostrare il diritto alla sosta gratuita. Sarà dunque obbligatorio, per evitare sanzioni, registrare la targa del proprio veicolo attraverso l’area riservata del portale www.serviziallastrada.it, entro e non oltre il 30 aprile.

Al momento risulta che due terzi dei residenti non hanno ancora effettuato la registrazione. Per questo la Sas, la società dei Servizi alla Strada, ha lanciato una campagna social .

Ma cosa rischia chi non si mette in regola? Il messaggio è chiaro: chi non registrerà la propria targa rischia multe a partire da maggio. Registrare la targa, del tutto gratuitamente, consente infatti di dimostrare il diritto alla sosta nella Zcs di residenza, in caso di controllo digitalizzato.

Opzioni di parcheggio nelle altre Zcs. Per parcheggiare, invece, in almeno una delle altre quattro Zcs cittadine, sarà necessario attivare un abbonamento. Le nuove formule, già in vigore da inizio anno, sostituiscono di fatto la vecchia vetrofania: servono 10 euro al mese (ridotti a 5 euro per i nuclei familiari con Isee inferiore a 12.500 euro) oppure 100 euro per l’abbonamento annuale.

Palazzo Vecchio sottolinea che dal 1° maggio i controlli saranno completamente automatizzati. Le banche dati comunicheranno tra loro e l’esposizione della carta di circolazione sul cruscotto non avrà più alcun valore. Le sanzioni, infatti, scatteranno in automatico.

Sas metterà in strada le proprie “scan car”, veicoli dotati di lettori targa capaci di rilevare le irregolarità in tempo reale. Anche la polizia municipale, grazie al dispositivo “Cerbero” installato sulle volanti, potrà verificare in pochi secondi se una targa risulta registrata nel sistema. I controlli digitali saranno affiancati da quelli manuali effettuati da ausiliari del traffico e agenti municipali.

Un promemoria anche per alcune categorie particolari. I residenti del Comune di Firenze con veicoli elettrici possono continuare a parcheggiare gratuitamente negli stalli blu promiscui. I non residenti con auto elettrica hanno diritto a uno sconto del 50% sulle tariffe di sosta. Per i veicoli ibridi non è prevista alcuna agevolazione.

Le donne in gravidanza e i neo genitori residenti nel Comune di Firenze possono usufruire di un solo contrassegno per targa, valido su tutte le Zcs cittadine. Questo beneficio non è più concesso ai residenti dell’area metropolitana.

Come registrarsi: Il residente deve registrarsi sul portale seguendo la procedura di seguito riportata: Registrarsi ed entrare nella propria “area utente”. Dal menù selezionare Autorizzazioni ZTL/ZCS - Richiedi. Dal menu a tendina “Categoria autorizzazione” selezionare la voce “ZCS” e dal menu “Tipologia autorizzazione” selezionare “Registrazione residente per sosta gratuita dal 01/05/2025 nella propria ZCS” e seguire la procedura guidata. Per maggiori informazioni l’Urp è disponibile telefonicamente allo 055.40401 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle 14.30 oppure tramite mail all’indirizzo [email protected]