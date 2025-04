Corsa ai pass sosta. Oltre 35mila i gratuiti. Gli abbonati sono 6mila

Da quando Palazzo Vecchio ha lanciato il Pass Sosta migliaia di fiorentini si sono recati negli uffici della municipalizzata Servizi alla Strada per aderire al nuovo sistema dei parcheggi (il cui disciplinare, fanno sapere dall’assessorato, è disponibile sia sul sito di Sas che attraverso il call center) scattato a inizio gennaio in sostituzione delle vetrofanie. Ma come funziona il Pass? Gli automobilisti possono continuare a parcheggiare gratuitamente nella propria Zcs (per gli abitanti della Ztl è stata confermata la possibilità di sostare nella Zcs 1) ma possono anche scegliere di aggiungere una o più Zcs al costo di 10 euro mensili ciascuna; in caso di Isee inferiore a 12.500 euro il costo viene dimezzato (5 euro).

Dai dati in possesso della Direzione Mobilità risulta che i Pass gratuiti consegnati ai residenti per parcheggiare il mezzo nel proprio quartiere sono 35.527. Gli abbonamenti venduti, invece, a oggi sono 6.345 così suddivisi: 3.222 per la Zcs 1, 1.079 per la Zcs 2, 575 per la Zona controllo sosta 3, 344 per la Zcs 4 e 1.125 per la 5. Soddisfazione da parte dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio: "I pass sosta con i miniabbonamenti per i residenti stanno andando bene, a dimostrazione che il modello, che prevede la gratuità nel proprio quartiere e 10 euro al mese per gli altri – che diventano 5€ per chi ha un ISEE basso – era accettabile. Adesso andiamo avanti e a fine mese, con la registrazione on line delle targhe, saremo in grado di tutelare i residenti e la loro possibilità di trovare posto per l’auto nel proprio quartiere di residenza, troppo spesso invaso oggi da chi non ha titolo per parcheggiare".

Con le targhe inserite, i nuovi strumenti di controllo tecnologici acquistati dal Comune potranno controllare il rispetto degli stalli per residenti e sarà una novità importante a loro tutela. "Vogliamo una città più ordinata e dove i residenti possano non perdere troppo tempo per parcheggiare nei loro quartieri perché i posti sono occupati da chi viene da fuori città", conclude l’assessore.

I fiorentini con pass possono sostare negli spazi blu promiscui o in quelli a rotazione (solo nell’orario 18-9) delle Zcs diverse da quella di appartenenza. Anche i residenti che non richiederanno il pass dovranno comunque registrarsi sul sito Sas entro il 30 aprile. Questo consentirà un controllo più efficace anche alla luce delle modifiche del Codice della Strada che ha cassato l’obbligo di trascrivere il cambio di residenza nel libretto di circolazione. Sono previste esenzioni per i medici, le forze armate, le associazioni di volontariato, le onlus per la cura della persona, i caregivers, le donne in gravidanza e i neo genitori (fino al compimento dei due anni di età del bambino).

I veicoli elettrici potranno continuare a parcheggiare gratuitamente.

Niccolò Gramigni