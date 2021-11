Firenze, 14 novembre 2021 - Firenze ancora teatro di violenze nel calcio giovanile. Dopo il grave episodio delle Caldine, con l'aggressione durante la partita tra Fiesole e Rondinella, adesso un nuovo caso. Stavolta accade a Novoli, al campo della Nuova Polisportiva Novoli.

Qui l'allenatore del Club Sportivo Firenze, che giocava appunto contro la Nuova Polisportiva, sarebbe stato aggredito da un calciatore avversario al termine della gara, nel parcheggio dell'impianto sportivo. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato necessario comunque l'intervento del 118.

Un'ambulanza ha portato l'allenatore all'ospedale di Careggi per curare le ferite subìte durante l'aggressione. Contrastanti le versioni su cosa è accaduto: di certo si sa che i protagonisti sono il tecnico e il calciatore. Ci sarebbe stata una spinta durante la quale il tecnico è finito a terra.

L'episodio ripropone il tema della violenza nel calcio giovanile. Anche in questo caso tutto è accaduto al termine della gara. Molto spesso ci sono discussioni in campo, ma tutto alla fine termina lì. Anche stavolta, come un paio di settimane fa tra Fiesole e Rondinella, si è andati pericolosamente oltre.