Scorribande di cinghiali a Bagno a Ripoli. Arrivano anche al Viola Park

Firenze, 12 ottobre 2023 - Non solo la grande festa di ieri sera, con l'Opening del Rocco B. Commisso Viola Park che ha catturato l'attenzione anche dei media nazionali ed internazionali. A ben vedere, nelle ultime ore, di ospiti all'interno della struttura ce ne sono stati anche di sgraditi. Il riferimento è ad un gruppo di cinghiali che sono riusciti ad eludere la sorveglianza notturna e si sono intrufolati all'interno del centro sportivo della Fiorentina.

Un video, ormai diventato virale nelle chat Whatsapp dei fiorentini, li ritrae sereni e tranquilli 'pascolare' sopra un campo da gioco. Non è chiaro se sia stato girato questa notte o in precedenza, ma all'atto pratico poco cambia. Se per la Fiorentina la preoccupazione può anche essere legata ai manti erbosi dei campi, che possono essere rovinati dagli animali, il problema è in realtà più ampio e riguarda un po' tutta la zona che circonda il Viola Park.

In alcuni gruppi social dedicati al Comune di Bagno a Ripoli, i cittadini hanno già denunciato più volte le scorribande dei cinghiali, che quando cala la sera scendono dalle colline a caccia di cibo residuo nei cassonetti e nei bidoncini della raccolta differenziata.

In altri video sono stati immortalati (in genere con i cuccioli al seguito) sempre lungo le mura di confine del Viola Park e pare che nelle scorse settimane le forze dell'ordine si siano già interessate del problema.

In attesa di risolvere in qualche modo la situazione, sono in molti a denunciare sui social i danni provocati dagli animali, sia per quanto riguarda i campi coltivati, sia per alcune strutture danneggiate.

Ale. La.