Delegazione della Figc e del Coni al Viola Park. Il ct Spalletti: “Passo nel futuro”

Firenze, 11 ottobre 2023 – Anche il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, in questi giorni in ritiro a Coverciano, ha visitato il Viola Park con una delegazione della Federcalcio di cui faceva parte il ministro dello sport Andrea Abodi. "Avevo sentito parlare del Viola Park - commenta Spalletti - come una struttura bellissima, ma quando oggi l'ho visto di persona non credevo ai miei occhi: è un passo nel futuro non solo della Fiorentina ma di tutto il calcio italiano, un esempio da prendere a modello".

"Il nuovo centro sportivo rende più forte l'identità della squadra, dei tifosi e della città. E infatti non penso che i successi attuali della Viola siano da considerare un caso: al di là della bravura dell'allenatore e dei meriti dei calciatori, vanno considerati l'energia, l'entusiasmo, il contagio positivo che una casa come il Viola Park ha potuto dare. D'altronde, in questo momento, i club in grado di costruire stadi moderni e centri sportivi di questo livello dimostrano con i fatti di amare il calcio italiano e di volere un futuro migliore per il movimento".

Insieme a lui il ministro dello Sport Andrea Abodi: “Quello che è stato realizzato è una eccellenza a livello internazionale. Dentro questa struttura c'è una anima, la passione del calcio pulito e sano. Il merito è di chi ha sognato, voluto, costruito passo dopo passo questa struttura, a Commisso, alla sua famiglia, a Barone - ha detto -. Ringrazio anche le donne e gli uomini che hanno lavorato qui perché tutto questo si realizzasse: ringrazio chi ha disegnato la struttura, l'architetto Casamonti. La forza per andare avanti, anche nei momenti di difficoltà, l'ha data la passione di Firenze. Qui si consacra un sogno ma si riparte per nuove conquiste”.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, invece, ha dichiarato: "Questa struttura arricchisce il patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano. È un investimento importante, combattuto e sofferto. Proietta il club in una dimensione molto importante e anche avveniristica. Col Viola Park il futuro è più che mai assicurato”