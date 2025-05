Associazione carabinieri a presidio di piazze e giardini Firenze

Firenze, 10 maggio 2025 - Convenzione tra Comune di Firenze e Associazione nazionale carabinieri 181 Pegaso per rafforzare la sicurezza in città. I volontari presidieranno gli spazi pubblici con particolare attenzione a giardini e piazze. Previsti almeno 300 servizi, per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato dalle 15 alle 24, a presidio del territorio, in particolare sulle aree verdi, con squadre formate da due-tre persone.

Una sessantina le persone in servizio, riconoscibili da divisa e tesserino e dotati di mezzi con lampeggiante, che si alterneranno lungo 10 itinerari (due per quartiere), definiti con assessorato alla sicurezza, polizia Municipale e Quartieri, sulla base dei dati a disposizione e delle segnalazioni dei cittadini. Tra le novità, si legge in una nota del Comune di Firenze, piazza Tasso, i giardini del Terzolle, di via Allori, di Ugnano e piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, quindi via Galliano, via Toselli, viale Talenti e via Canova. I servizi verranno svolti in coordinamento con la polizia municipale e le forze dell'ordine con cui saranno sempre in contatto.

"È un progetto importante per aumentare il presidio del territorio, grazie all'esperienza dei carabinieri in pensione e dei volontari tutti dell'associazione - commenta l'assessore Andrea Giorgio -. Per noi la sicurezza e la serenità dei cittadini è una priorità". "Non può che farci piacere che sia stata attivata la collaborazione con 181 Pegaso dell'Associazione Nazionale Carabinieri - aggiungono i presidenti dei Quartieri Mirco Rufilli (Q1), Michele Pierguidi (Q2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e Filippo Ferraro (Q5) - e che sia stata ampliata l'area presidiata anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini di cui come Quartieri ci siano fatti portavoce. La presenza di questi volontari nei giardini e negli spazi pubblici della città, a stretto contatto con la polizia municipale, è importante sia per sensibilizzare sulle regole sia per dare maggiore sicurezza ai fiorentini".