Viola Park, allenamenti annullati. Italiano proverà a ripartire, ma non sarà come prima

Firenze, 19 marzo 2024 – Dalla notizia della tragica scomparsa di Barone, sui maxischermi dello stadio ’Curva Fiesole’ all’interno del Viola Park – la creatura voluta da Commisso, ma seguita passo passo dal dg viola con l’aiuto del sindaco di Bagno a Ripoli Casini – scorrono le immagini sorridenti di Joe. Già, perché per tutti, dai dipendenti all’ultimo atleta delle giovanili (maschili e femminile) era Joe, senza distinzioni. E domani, dalle 13,30 tutte le giovanili della cantera viola (maschile e femminile) si ritroveranno al centro sportivo per dare l’ultimo saluto al direttore generale che dava la stessa importanza ai capitani Biraghi e Tortelli, fino all’ultimo dei pulcini. Per questo tutte e tutti si sono organizzati per dare l’ultimo saluto al direttore. Tutti gli allenamenti sono stati annullati anche se lui avrebbe voluto che l’attività non si fermasse. Una soddisfazione unica per lui vedere, soprattutto nel pomeriggio, i campi del centro sportivo animarsi e colorarsi di bianco e viola, con spruzzi di giallo delle casacche di allenamento. Si fermava spesso e volentieri al bar dello stadio ’Curva Fiesole’ a fine serata per parlare con i genitori o solamente per sincerarsi che tutto filasse per il verso giusto.

Stavolta disobbediranno tutti, anche i dipendenti del Viola Park. Mai avrebbero voluto farlo. Tutti fermi in commosso silenzio per rendere omaggio al loro direttore generale. Da domani si tornerà ad allenarsi, compresa la prima squadra che proverà a ritrovare un po’ di normalità, ma sarà impossibile. Sarà strano e difficilissimo ricominciare per i ragazzi di Italiano, abituati a vedere sempre a bordo campo il loro dg. Tutto non sarà più come prima. Impossibile che sia così. Non lo è stato dalla scomparsa di Astori. E non lo sarà anche questa volta.