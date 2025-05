Vino, il 10 maggio “Due passi in vigna” arriva al Mercato Centrale

Firenze, 7 maggio 2025 - Il Mercato Centrale Firenze ospita per la prima volta "Due passi in vigna", l’evento firmato Vinario 4 che porta il vino tra le persone, tra i banchi e tra i sapori. L'appuntamento è sabato 10 maggio, dalle 17 alle 22. Un percorso di degustazione che si snoda sulle terrazze del primo piano del Mercato e che mette al centro il vino come esperienza da vivere in modo informale, curioso e coinvolgente, un'esperienza già felicemente vissuta al Mercato Centrale di Roma. I produttori arrivano da tutta Italia, pronti a raccontare i loro vini direttamente ai visitatori. Ogni calice potrà essere accompagnato da piatti pensati appositamente per l’occasione dagli artigiani del Mercato, ognuno con una proposta diversa da abbinare ai vini in degustazione. Le botteghe si fanno così parte attiva del percorso, offrendo un racconto del gusto che parte dalla vigna e arriva alla cucina. Tre le aree dedicate ai banchi d’assaggio, a cui si aggiunge uno spazio per la masterclass "Dalla costa al vulcano: territori del vino a confronto" – in programma a partire dalle 17.30 con prenotazione compresa nel ticket fino a esaurimento posti – pensata per chi vuole approfondire il tema del vino, tra storie di vitigni, territori e tecniche di lavorazione. Il biglietto d’ingresso costa 20 euro e comprende il calice, una sacchetta porta calice, la degustazione libera ai banchi e 2 token da spendere nelle botteghe per gli abbinamenti gastronomici. Chi vorrà acquistare token aggiuntivi potrà farlo all’infopoint e alla birreria del Mercato secondo dei pacchetti ad hoc. I biglietti e la masterclass sono prenotabili su Zerofila, via email a [email protected], oppure acquistabili in cassa all’infopoint o alla birreria il giorno dell’evento.