Viminale, nuovo sistema antincendio per proteggere i musei

Firenze, 26 giugno 2024 - Un confronto sul rapporto tra sicurezza antincendio e protezione dei beni culturali con sistemi innovativi per proteggere le opere d'arte è stato organizzato a Firenze, alla Galleria degli Uffizi, in occasione dell'evento itinerante Sicurtech Expo 2024, organizzato dall'associazione Uman di Anima Confindustria. "L'obiettivo di oggi è presentare un connubio di attività tra università, industria, enti come vigili del fuoco, sul come proteggere l'involucro museo e le opere d'arte che sono contenute, che sono di un valore inestimabile - ha dichiarato Fabrizio Cola del comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'Interno -. Se perdiamo tali opere, sono perse per sempre, non sono riproducibili". Tra le novità annunciate da Cola i "sistemi antincendio che sono compatibili con l'ambiente e non dannosi per l'uomo: fino ad oggi non esistevano strutture di questo tipo. La perfetta sintonia e collaborazione tra enti privati come l'industria, enti di ricerca come l'università e vigili del fuoco può consentirci questo risultato". Il presidente di Uman-Anima di Confindustria Roberto Borraccino ha osservato la criticità del fatto "che ad oggi non è mai stato definito un impianto che sia ad hoc per la protezione" dei beni culturali, "l'impegno di oggi è questo". La geologa Silvia Paparella, consigliera delegata di Ferrara Expo, ha annunciato "la costituzione di un nuovo comitato tecnico-scientifico in materia di prevenzione, tutela e rischio antincendio". L'evento è svolto in collaborazione con il centro di competenza nazionale ad alta specializzazione finanziato dal Mimit, Artes 4.0, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze e il comitato scientifico Fire di Remtech Expo.