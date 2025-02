Villa L’Olmo è in vendita. Un affare che vale sette milioni e mezzo

Villa L’Olmo è in vendita: la grande residenza quattrocentesca di Rimaggio è stata affidata alla società Building Heritage - Forbes Global Properties per curare una compravendita da 7,5 milioni e che porta con sé storia, bellezza e maestosità. Sulla prima collina di Bagno a Ripoli, affacciata su Firenze, l’immobile si estende su una superficie di 1.200 metri quadri per un totale di 25 vani su due piani. È circondato da 3,5 ettari di terreno con circa 300 ulivi, un viale d’ingresso fiancheggiato da cipressi secolari e un ampio parcheggio. Nel giardino ci sono anche un’area pranzo con tavolo e una piscina panoramica. Circondata da un antico muro di pietra e protetta da due cancelli, nonostante l’età la Villa conserva intatte le sue caratteristiche originali, come i pavimenti in cotto, i soffitti con travi in castagno e i camini che arredano sette camere da letto e sette bagni oltre a quattro sale soggiorno. Al piano terra c’è anche una sala biblioteca, una sala tv e una spaziosa cucina con lavanderia adiacente. Al primo piano, la suite padronale oltre al bagno privato e alla cabina armadio, ha un soggiorno esclusivo con loggia panoramica che affaccia su Firenze. Nelle torri ci sono altre due camere da letto con bagno. Il piano seminterrato ospita cantine e magazzini trasformabili in una spa, una palestra o alloggi supplementari, qualora lo spazio non bastasse. All’esterno la limonaia è trasformata in una dépendance con zona giorno-notte, angolo cottura e bagno. Villa l’Olmo risale, secondo documenti storici, al ‘400 e nel corso dei secoli è passata in diverse mani. Nell’800 venne acquistata dall’aristocratica inglese Goobrook che la restaurò completamente e nel 1954 fu ceduta dagli eredi agli attuali proprietari. Ha ospitato nel tempo nobili e personalità illustri. "Villa L’Olmo non è solo una magnifica dimora, ma rappresenta anche un luogo elegante e di grande prestigio, lontano dalla frenesia cittadina, ma strategico per la vicinanza a Firenze. Per noi è un vero orgoglio gestirne la vendita": sottolinea Cinzia Romanelli, ceo di Building Heritage.

