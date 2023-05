Viale Lavagnini: spuntano i primi binari

Firenze, 11 maggio 2023 - Sono arrivati i primi binari sul viale Lavagnini. Insomma, anche se la strada è ancora lunga e ci attendono altri mesi di disagi sotto il profilo della circolazione, qualcosa si comincia finalmente a vedere. A dare la notizia, sui social, è l’Osservatorio lavori tramvia Firenze.

È dal 5 dicembre scorso che il cantiere si trova al centro del viale Lavagnini. Come sempre succede, i fiorentini sono spaccati tra chi non vede l’ora che vengano terminate le nuove linee del tram e chi invece non perde mai l’occasione di puntare il dito contro questo tipo di scelta. “Finalmente”, commenta qualcuno. Mentre un altro: “La grande bruttezza”.

Entro marzo 2024, come avevano spiegato il sindaco Nardella e l’assessore Giorgetti, finiranno i lavori della Vacs (variante) al centro storico e poi partirà il pre-esercizio; per la linea verso Bagno a Ripoli è già arrivata l’offerta e i lavori partiranno entro l’anno mentre per il ramo Rovezzano la fine dei lavori è stimata nel 2026, in concomitanza con la riqualificazione del Franchi e dell’area di Campo di Marte; e per la costruzione della Linea 4, attraverso l’appalto integrato, sono arrivate le offerte.

In totale gli investimenti per il completamento del sistema tramviario fiorentino sono pari a 1,1 miliardi di euro, di cui circa 450 milioni derivanti dal Pnrr.

Il 2030 è l’orizzonte temporale che viene preso a riferimento quando si parla del futuro di Firenze.

Nei prossimi anni, il sistema della rete tramviaria si amplierà ancora, con la realizzazione delle nuove linee verso i quadranti nord-ovest e sud-est della città.

Si stima che, con il sistema a regime, il numero annuo dei passeggeri passerà dagli attuali 37,2 milioni a 85 milioni, mentre la riduzione delle emissioni di Co2 passerà dal dato odierno di -14.300 tonnellate/anno a -32.700 t/anno. Questo è quello che si legge su https://www.firenzetramvia.it