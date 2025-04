Via del Ghirlandaio, modifiche alla circolazione

Firenze, 1 aprile 2025 – In via del Ghirlandaio a Firenze, dal 2 aprile, ci sarà ci saranno modifiche alla viabilità per la sostituzione di un tratto della rete idrica. I lavori interesseranno il tratto all’incrocio con via Fra’ Giovanni Angelico e saranno effettuati in due fasi. Nella prima sarà chiuso il tratto via Fra’ Giovanni Angelico-via Giotto, a seguire del tratto; nella seconda fase scatterà la chiusura del tratto via Fra’ Giovanni Angelico-via Arnolfo. Viabilità alternativa nella prima fase: via Fra’ Giovanni Angelico-viale Amendola-via Giotto-via del Ghirlandaio. Percorso alternativo nella seconda fase: via Arnolfo-via del Campofiore-via Fra’ Giovanni Angelico-via del Ghirlandaio. Termine previsto 12 aprile. Inoltre fino al 4 aprile ci saranno lavori di asfaltatura in viale Righi, nel lato di via lungo l'Affrico. I lavori saranno effettuati sempre in orario notturno (21-6) e prevedono l’interruzione della circolazione in viale Righi (tra largo Capei e via Lungo l’Affrico), in viale Ojetti (da viale Righi alla corsia di rientro da via Lungo l’Affrico), in via Lungo l’Affrico (da via dei Niccoli a viale Righi solo nella rotatoria e la corsia di viabilità principale), via Nullo (da viale Bertani a viale Ojetti). Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Lungo l’Affrico e diretti in viale Righi: corsia di immissione in viale Ojetti all’intersezione con via dei Niccoli-viale Ojetto-via Belgioso-piazza Fardella di Torrearsa-via Bronzetti-via Casterl Fidardo-largo Capei. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da viale Righi e diretti in via del Salviatino: via Bandi-piazza Fardella di Torrearsa-via Belgioso-viale Ojetti-corsia di immissione in via Lungo l’Affrico-corsia secondaria di via Lungo l’Affrico. Viabilità alternativa per i veicoli aventi larghezza inferiore ai 2,10 metri in ingresso da via del Salviatino e via Lungo l’Affrico: via del Cantone-via del Confine-via Benedetto da Maiano-via D’Annunzio-via Fontebuoni. Successivamente i cantieri per il rifacimento si sposteranno in via Nullo.