Vendite e affitti, salgono i prezzi. Dal centro alle zone vip: la mappa

Quanto costano le case a Scandicci? In media meno di Sesto Fiorentino, e ovviamente molto meno di Firenze. I dati sul mercato del mattone, arrivano da Immobiliare.it, il colosso internet dell’intermediazione. Tanto per dare un’occhiata il prezzo medio della vendita a gennaio era di 3.240 euro/mq (+2,08% rispetto a gennaio 2024); in aumento anche il prezzo medio dell’affitto, ovvero 13,54 euro/mq (+4,23% rispetto a gennaio di un anno fa).

Guardandosi intorno il prezzo medio di Firenze è 4.365 euro al metro quadro per la vendita e 21,12 per l’affitto, mentre a Sesto Fiorentino il costo medio è 3.313 e 13,13 euro al metro quadro per quanto riguarda vendite e locazioni. Il quadro va riferito a un numero di abitazioni censite nel 2024 sul territorio comunale pari a 23.124, e un reddito medio annuale (2022) pro capite di 23.919 euro. Tra i vari fattori che influiscono sui costi, sicuramente la vicinanza alla tramvia che permette un collegamento rapido con Firenze e progressivamente con altre destinazioni (aeroporto, Careggi, in prospettiva con l’area metropolitana), ma anche la zona collinare per la qualità dei panorami e la natura. I dati di Immobiliare.it sono capillari, entrano nei quartieri con precisione. E dando un’occhiata alle classifiche, la zona ‘vip’ dove i costi sono più alti è quella di Mosciano, Casignano, Giogoli con 3.965 euro al metro quadro per la compravendita. Costi alti anche a San Martino alla Palma (3.485 euro/mq), e il centro città con 3.448 euro a mq.

Sul fronte degli affitti invece l’area più cara è San Martino alla palma con 17,17 euro al mq, seguito da Vingone (15,9 euro a mq), via Pisana con 13,75. I costi delle case a Scandicci fanno da sempre il paio con l’emergenza abitativa. Con un comune in perenne difficoltà per il numero di sfratti pendenti, le case popolari sono ovviamente ossigeno. Attualmente sono 19 gli alloggi vuoti da ristrutturare: 10 di proprietà del Comune di Scandicci, 9 invece sono di Firenze ma sul territorio scandiccese. In tutto in città ci sono invece 704 case popolari (545 comunali, 159 sono del comune di Firenze). L’alloggio più grande ha una superficie di 111 mq, quello più piccolo di 29. L’amministrazione ha recentemente lanciato un nuovo progetto per realizzare nuove case popolari in via Pacini, demolendo la struttura in cemento armato di una scuola mai realizzata.

Anche per gli alloggi popolari però c’è una lista d’attesa di oltre 200 nuclei familiari che, pur avendo diritto, aspettano l’assegnazione. In arrivo ci sono anche diversi nuovi progetti e soprattutto il nuovo centro da realizzare, con una buona fetta di residenziale per tenere stabilmente la popolazione sopra i 50mila abitanti. Particolare il progetto di social housing, con insediamenti ad affitto concordato, per giovani coppie o famiglie in difficoltà. Il primo progetto del genere è stato realizzato in via della Pieve, dove si trova la prima comunità di social housing della Toscana. Un modello possibile anche per il futuro.