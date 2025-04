Vaggio, cantiere sulla strada franata

Al via i lavori di ripristino del tratto di viabilità principale di Vaggio: il maltempo di metà marzo, aveva provocato il cedimento della parte esterna della carreggiata della Sp87, proprio in prossimità dell’incrocio con la SP57 in direzione Piandiscò. Si tratta di un luogo particolarmente trafficato visto che si trova nel cuore del paese, davanti alla scuola e al confine tra i Comuni di Reggello e di Castelfranco Piandiscò e delle province di Firenze e Arezzo, tra le quali la frazione si divide. Dopo un primo intervento in emergenza condiviso col Comune di Reggello per mantenere la strada accessibile senza semaforo, ma in sicurezza, ora la Metrocittà ha fatto partire il cantiere vero e proprio, che è aperto dal letto del torrente Resco per creare una barriera dalla base che vada a supportare tutta la parte superiore e il materiale argilloso che anche nelle ultime tre settimane - hanno verificato i tecnici della Città Metropolitana - hanno manifestato segni di cedimento. L’intervento, concordato col Genio civile, sarà dunque più impegnativo. Non è possibile fare a meno dei semafori, scelta che finora aveva permesso uno scorrimento fluido della viabilità: saranno attivati quelli "intelligenti", con durata modulata in base ai flussi di traffico.

Manu.Pla.