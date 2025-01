Vacs, da sabato tutti in carrozza: "Linea gratis per due settimane". Farà ottocento corse al giorno

Ancora due giorni e Sirio smetterà di circolare solo soletto lungo i due chilometri e mezzo della Vacs. Prove tecniche finite, sabato pomeriggio alle 15 c’è il taglio del nastro ufficiale della variante al centro storico, una linea che per i cantieri tormentati e le lungaggini a molti ha ricordato – in piccolo – lo psicodramma dei lavori in viale Talenti per la realizzazione della T1 ormai quasi vent’anni fa. Doveva partire nell’agosto scorso, prima dell’inizio delle scuole, poi una grana dietro l’altra e l’entrata in servizio è slittata addirittura a nuovo anno.

Ad ogni modo finalmente ci siamo e – dopo un lungo lavoro di sincronizzazione dei semafori lungo l’asse Fortezza-Libertà – la Vacs, che di fatto è la nuova tratta della linea T2 che da Peretola proseguirà fino a piazza San Marco dove farà capolinea, è pronta a partire. E per due settimane, questo l’annuncio di Palazzo Vecchio, sarà gratuita per tutti dalla fermata “Lavagnini-Fortezza” alla fermata “San Marco Università”.

L’inaugurazione ufficiale, come detto, è alle 15 in piazza San Marco (ritrovo alle 14.30 presso la fermata Parterre in piazza della Libertà). Saranno presenti, fa sapere il Comune la sindaca Sara Funaro, l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio e il governatore Eugenio Giani. Con loro anche l’amministratore delegato di Gest Denis Ratto, il presidente di Tram Spa Fabrizio Bartaloni, l’europarlamentare e già sindaco di Firenze Dario Nardella e Stefano Giorgetti, ex assessore alla mobilità. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha ringraziato il Comune per l’invito ma per altri impegni non ci sarà.

"Quella del 25 gennaio sarà una grande giornata: alle 14.30 inaugureremo la nuova linea, la Vacs, lo faremo con una misura importante che abbiamo deciso di mettere in campo: viaggiare sul nuovo tratto sarà gratuito per due settimane per tutti i cittadini" le parole della sindaca Sara Funaro. "Faremo questo – aggiunge la prima cittadina – per dare la possibilità di usufruire nella maniera migliore possibile di un altro accesso al centro e di un altro pezzo di un sistema di collegamento di tutta la città". Al termine della cerimonia i tram entreranno in servizio e i passeggeri potranno viaggiare sull’intera tratta Peretola.

Tecnicamente con l’apertura della tratta si aggiungono sei fermate alla T2 Peretola-stazione Smn, allungando il percorso di circa 2,5 chilometri (ovvero 5 considerando andata e ritorno) complessivamente quindi la linea diventa di 7,8 chilometri lineari (15,6 tra andata e ritorno).

I tempi di percorrenza previsti in totale da Peretola a San Marco, sono di circa 35 minuti. Gest garantirà circa 800 corse al giorno sulla T2, dalle 5 a mezzanotte e mezzo, che il venerdì e il sabato saranno prolungate fino alle 2 di notte. Sulla T2 ci sarà una corsa circa ogni 4 minuti e mezzo nelle ore di punta.

I passeggeri stimati per questo tratto sono oltre 3,4 milioni che si aggiungeranno a quelli che già utilizzano la T2 (nel 2024 sono stati 11.536.417). Ulteriori riduzioni sono previste anche per le emissioni di Co2 e per il numero delle auto in circolazione: per lo smog 1.300 kg/anno che si sommeranno ai 6.800 chili della “vecchia” T2; per i veicoli privati ulteriori 2.600 le auto in meno ogni giorno in aggiunta alle quasi 13.600 attuali.

