Agosto, il mese delle vacanze (non per tutti): un residente su due resta a Firenze

Firenze, 2 agosto 2025 - Agosto, mese per eccellenza delle vacanze. Ma non tutti hanno preparato e già caricato le valigie in auto e sono pronti a partire. I dati parlano chiaro: un fiorentino su due si abbronzerà sull’Arno. Secondo i dati nazionali diffusi da Confesercenti e rilevati dal Centro Studi Turistici di Firenze infatti solo il 46,5% dei residenti lascerà la città. A scoraggiare le partenze sono l’aumento dei prezzi, in particolare nella ristorazione. L’estate è sinonimo di bella stagione, serenità e vacanze, ma per chi resta in città può trasformarsi in un momento critico. Nei condomini semi-deserti l’assenza dei vicini può ridurre la possibilità di controllo delle regole di buon vicinato e alterare gli equilibri di convivenza. Ne derivano situazioni spiacevoli come rumori insoliti, pacchi abbandonati, poco scambio, presenze sospette o semplicemente un ambiente condominiale disordinato. Proprio per questo, in vista del momento più intenso per le partenze, Laserwall, società leader nei servizi digitali per il condominio, ha analizzato quali sono le 7 situazioni fastidiose più comuni in cui si imbatte chi rimane a casa mentre il resto dei condòmini è in vacanza e come la digitalizzazione può essere la soluzione adatta per gestire queste criticità.

Furti e intrusioni

Sicuramente uno dei problemi più diffusi durante il periodo estivo è l’aumento dei furti e delle intrusioni, che trovano terreno fertile nei molti appartamenti lasciati incustoditi per le vacanze. La mancanza di movimento negli androni e nei pianerottoli rende, infatti, più semplice per i malintenzionati agire indisturbati. Per questo motivo è consigliabile dotarsi di un sistema di allarme efficiente, preferibilmente controllabile anche da remoto tramite smartphone, così da poter tenere sotto controllo la propria abitazione in ogni momento. Un ulteriore alleato per la sicurezza condominiale sono le bacheche digitali Laserwall: grazie alla videocamera a grandangolo integrata, queste bacheche installate negli ingressi dei palazzi possono essere abilitate per la videosorveglianza, permettendo di monitorare gli accessi e registrare eventuali movimenti sospetti. Le registrazioni vengono archiviate per 48 ore, un tempo utile per fornire materiale alle forze dell’ordine in caso di necessità e garantire così un livello di protezione maggiore per tutto il condominio.

Guasti agli impianti

Un altro inconveniente piuttosto comune durante l’estate è rappresentato da guasti improvvisi che possono interessare cancelli elettrici, caldaie o pompe dell’autoclave: in un condominio semi-deserto e in un periodo in cui anche molti manutentori o fornitori di servizi sono in ferie, questi eventi possono causare disservizi prolungati. In un contesto simile, la tecnologia può fare davvero la differenza: strumenti come l’App di Laserwall permettono di accedere facilmente ai numeri utili per le emergenze, segnalare con immediatezza eventuali problemi agli amministratori e ricevere comunicazioni urgenti direttamente sul proprio smartphone o via e-mail. Grazie a queste soluzioni, anche i condòmini in vacanza possono essere tempestivamente informati su guasti o interventi programmati, restando aggiornati in tempo reale. Inoltre, l’archivio digitale delle segnalazioni facilita la gestione degli interventi, riducendo i tempi di risoluzione e migliorando la manutenzione degli impianti condominiali.

Gestione trascurata della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è una pratica che richiede attenzione e costanza, ma durante l’estate – complici le alte temperature e la disattenzione diffusa – il rischio di errori e incuria aumenta. Può accadere che i rifiuti vengano lasciati fuori dai contenitori, depositati nei giorni sbagliati o non correttamente smistati, generando disagi, odori sgradevoli e disagio negli spazi comuni. Promemoria visivi, ben progettati e posizionati in punti strategici come l’ingresso o l’area rifiuti, possono aiutare a mantenere l’ordine ricordando in modo chiaro regole i giorni di ritiro, anche in caso di variazioni legate alle ferie estive.

Lavori rumorosi

Durante il periodo estivo molti residenti decidono di avviare lavori di ristrutturazione approfittando dell’assenza per ferie dei propri vicini. Questa decisione può disturbare la quiete di chi rimane a casa, trasformando un periodo di serenità e riposo in una situazione di sofferenza e disagio a causa di rumori assordanti. Oltre al rispetto delle fasce orarie stabilite dai regolamenti condominiali per i lavori edili, è buona norma avvisare i condòmini attraverso una comunicazione proattiva. Una pre-segnalazione dei lavori programmati, infatti, consente a chi si troverà nel condominio di gestire i propri impegni e i potenziali conflitti, aiutando ad instaurare un dialogo più chiaro evitando malintesi.

Gestione delle consegne dei pacchi

Sono sempre di più le persone che scelgono lo shopping online per comodità e velocità, ma con l’arrivo delle vacanze estive può diventare complicato gestire la ricezione dei pacchi: i corrieri trovano spesso le case vuote, la corrispondenza si accumula nella cassetta postale e il rischio di mancata consegna o smarrimento aumenta. Per chi vive in un condominio, una soluzione pratica ed efficace può essere la Amazon Key di Laserwall, che permette ai corrieri autorizzati di accedere in sicurezza agli spazi comuni e consegnare i pacchi anche in assenza del destinatario. In questo modo, è possibile ricevere ordini online senza preoccupazioni, evitando accumuli di posta e garantendo la massima tranquillità.

Affitti brevi e vicini temporanei

Gli appartamenti affittati per brevi periodi a turisti o ospiti temporanei che non conoscono le regole del condominio possono generare confusione e disagi, in particolare se non vengono fornite indicazioni precise sulle regole condominiali. Gli orari della portineria, la modalità della raccolta dei rifiuti, le fasce orarie del silenzio e il corretto impiego degli spazi comuni sono aspetti da non trascurare. Per questo, è importante che gli host comunichino in modo chiaro e anticipato tutte le indicazioni utili, promuovendo il rispetto della vita condominiale. Una comunicazione ben strutturata contribuisce ad evitare fraintendimenti e permette agli ospiti di vivere il proprio soggiorno in modo sereno e nel rispetto delle norme condivise.

Aiuto ai condòmini anziani

Tra chi rimane a casa durante le vacanze vi sono soprattutto i condòmini più anziani, i quali si ritrovano a dover affrontare diversi problemi nella gestione delle proprie attività quotidiane, anche quelle più semplici. Infatti, in mancanza di vicini con cui scambiarsi aiuti, le commissioni di tutti i giorni come la spesa o il procurarsi confezioni d’acqua ingombranti possono diventare un impegno gravoso per chi si trova già in una condizione di fragilità. L’installazione nel condominio di una casa dell’acqua, come l’impianto Laserwall H2O, può rappresentare in questo senso una soluzione pratica: l’acqua diventa, infatti, un bene facilmente reperibile da tutti i condòmini, aiutandoli soprattutto durante i picchi di afa e caldo in città. “Con la partenza estiva di molti residenti abituali - dichiara Salvatore Dolce, Ceo & Founder di Laserwall - nei condomini si indebolisce quella rete di controllo sociale e informale che normalmente si è instaurata tra vicini. Le routine si spezzano, gli equilibri collaborativi che supportano la vita condominiale si alterano e così ci sono meno occhi pronti ad individuare eventuali problemi. In questi casi, un sistema integrato come quello di Laserwall, che oltre ad una bacheca digitale e ad una App comprende anche soluzioni come videosorveglianza, chiavi digitali e videocitofono, rappresenta una risposta concreta: permette una comunicazione digitale centralizzata, interconnessa e integrata che semplifica le attività quotidiane, supporta i condòmini nella gestione di situazioni fastidiose e aiuta a migliorare l'efficienza e la vivibilità dell’intero edificio”.