Università, si rafforza la collaborazione tra Unifi e Scuola Imt di Lucca

Firenze, 17 gennaio 2025 – Nuovi progetti di ricerca e una rinnovata offerta didattica: questi gli obiettivi della convenzione quadro firmata oggi, 17 gennaio, tra l’Università di Firenze e la Scuola Imt Alti studi di Lucca. L’accordo quinquennale è stato sottoscritto dalla rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci e dal direttore della Scuola Imt Alti Studi Lucca Lorenzo Casini.

"Questo accordo - osserva Casini - consentirà di lavorare insieme su specifiche iniziative e rafforzerà sia l'offerta didattica, sia la collaborazione su progetti di ricerca di comune interesse. La Scuola Imt è lieta di poter proseguire con l'Università di Firenze un'esperienza che ha già portato a risultati eccellenti”.

Come si legge dal sito dell’Università di Firenze la convenzione, secondo gli accordi, avrà appunto una durata di cinque anni e riguarderà l’organizzazione dell'offerta didattica e lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca.

“Sono particolarmente soddisfatta di questo accordo, che consolida il rapporto di collaborazione con la Scuola Imt - spiega la rettrice Petrucci -. Questa convenzione, infatti, permetterà di offrire ulteriori percorsi formativi e nuove opportunità di ricerca, con ricadute molto positive per il mondo scientifico e l'intera comunità”.

Le due università vantano già importanti esperienze di collaborazione, tra le quali l'istituzione e l’attivazione della laurea magistrale interateneo in “Software: Science and Technology”; il corso di dottorato in “Social Sciences for Sustainability and Wellbeing”; il master di II livello in “Data Science and Statistical Learning”, nonché della laurea magistrale interateneo in “Logica, Filosofia delle Scienze e Metodi della ricerca”, in corso di attivazione.