Giorno della Memoria, meeting per gli studenti. E in primavera tornerà il Treno speciale

Si terrà all’auditorium del Maggio a Firenze, il 24 gennaio, il momento fulcro del calendario di iniziative della Regione in occasione del Giorno della Memoria: il Meeting della Memoria con le scuole toscane, per ricordare gli 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, con la presenza di due sopravvissute alla Shoah, le sorelle Andra e Tatiana Bucci. "L’obiettivo è riuscire a creare una sensibilità con cui guardare al futuro, proprio prendendo lezioni da quello che è successo, per le nuove generazioni": ha spiegato il presidente della Regione, Eugenio Giani, che conta di far ripartire la prossima primavera il Treno della Memoria, riservato agli studenti delle scuole superiori, iniziato nel 2002 e fermato dalla pandemia.

Tra gli ospiti in programma, anche Annalisa Savino, la dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze che proporrà un intervento sull’importanza nelle scuole della formazione all’antifascismo, e padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, che si soffermerà sull’attualità dell’impegno per la pace; l’introduzione storica sarà curata da Isabella Insolvibile dell’Università Mercatorum. Oltre al Meeting, la Regione organizza una serie di iniziative insieme a Fondazione Museo della deportazione e Resistenza - Luoghi della memoria Toscana, Istituto toscano della Resistenza e dell’età contemporanea e a varie realtà dell’associazionismo toscano.