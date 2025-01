AdF, "lezione" agli studenti sul dissalatore

Il dissalatore dell’Isola del Giglio ha aperto le porte agli studenti dell’istituto "Del Rosso - Da Verrazzano" di Porto Santo Stefano. Ragazze e ragazzi appartenenti a tre classi quarte e una quinta dell’istituto tecnico nautico (46 in tutto), si sono recati sull’isola in visita didattica all’impianto gestito da AdF, situato in località Bonsere.

Ad accompagnarli, insieme ai docenti dell’istituto, i responsabili e i tecnici di AdF, che hanno illustrato storia e funzionamento dell’impianto di dissalazione, grazie al quale ormai da anni l’isola del Giglio è autonoma dal punto di vista idrico, sia in inverno che in estate, quando la popolazione aumenta di oltre dodici volte.

La visita degli studenti dell’istituto nautico di Porto Santo Stefano, con il quale l’azienda ha costruito una proficua collaborazione, si inserisce nei progetti educativi sviluppati da AdF, cresciuti negli ultimi anni per numero di partecipanti e offerta di siti visitabili aperti alle scuole.

Agli studenti sono stati anche consegnati, oltre a una borraccia AdF, alcuni materiali informativi di supporto, sia sugli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto, sia sull’attività dell’azienda che gestisce il servizio idrico integrato, come la sintesi del bilancio di sostenibilità che AdF pubblica ogni anno.

Un dissalatore, quello del Giglio, che è punto di riferimento nazionale e che garantisce, con continuità, acqua potabile di qualità ai gigliesi e ai molti turisti che sbarcano sull’isola, attratti dal suo fascino e sua dalla bellezza, oltre che dal mare unico che la circonda.