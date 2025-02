Un’irresistibile colonia di gatti che cantano e ballano: ecco ’Cats’

Un’irresistibile colonia di gatti che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica.

’Cats’ di Andrew Lloyd Webber è uno dei più famosi musical che ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi, visto da oltre 73 milioni di persone in oltre 300 città nel mondo.

E dopo i sold out delle scorse stagioni, il tour italiano di “Cats” riparte da stasera, fino a domenica, al teatro Verdi, con la produzione della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina, firmata dal regista Massimo Romeo Piparo.

Su palco, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, ci sarà un cast di oltre 30 artisti, l’orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell. In occasione della trasferta fiorentina, il Sistina sarà protagonista a DanzaInFiera, (alla Fortezza da Basso da oggi a domenica) portando una serie di attesissime lezioni-audizioni proprio con il coreografo Billy Mitchell per i musical ’Matilda’, ’Cats’, ’Billy Elliot’ e un laboratorio su ’West Side Story’. Alle lezioni- audizioni parteciperà anche il Cast kids in costume del Musical ’Matilda’. Oggi inoltre, saranno gli artisti di ’Cats’ ad aprire il contest ’Musical: Il Concorso’, per nuovi talenti.

Per la prima volta il ’Cats’ di Massimo Romeo Piparo ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Anche nella versione italiana , scenografie spettacolari e coreografie mozzafiato: gli artisti si muoveranno sul palco come veri felini, tutti sottoposti a lunghissime sedute di trucco per una metamorfosi sorprendentemente realistica in un trionfo di miagolii, nasi neri, baffi, lunghe code e zampe felpate.

Olga Mugnaini