Unicoop Firenze, intesa con Polizia postale per la cybersecurity

Firenze, 11 settembre 2024 - Proteggere la cooperativa dai cyber attacchi, e sensibilizzare il grande pubblico sui rischi informatici, per creare una consapevolezza partecipata su come agire e difendersi rispetto alle minacce digitali: sono i principali obiettivi del protocollo d'intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici su sistemi informativi critici sottoscritto da Unicoop Firenze con il Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) Toscana della Polizia postale. Il protocollo, che ha validità triennale, prevede un piano di collaborazione per condividere e analizzare informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti nei confronti delle infrastrutture informatiche di Unicoop Firenze; segnalare emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti che possano danneggiare i servizi informatici e di telecomunicazione. E ancora identificare l'origine degli attacchi che abbiano come destinazione le infrastrutture tecnologiche di Unicoop Firenze. Particolare attenzione è rivolta anche alla divulgazione sulla cybersicurezza presso il pubblico di soci e clienti, per i quali saranno organizzati eventi di sensibilizzazione e formazione aperti a tutti, e delle attività di informazione nei punti vendita. Verrà inoltre promossa una campagna social in collaborazione con l'Informatore, il periodico di Unicoop Firenze, e dai prossimi giorni, attraverso l'impianto di filodiffusione dei punti vendita, verranno periodicamente diffusi consigli utili da seguire per ridurre al minimo i rischi legati all'utilizzo di sistemi informatici, preservando così l'integrità e la sicurezza dei dati personali.