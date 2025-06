Unicoop Firenze cresce. Vendite a tre miliardi

Un aumento delle vendite del 4,7% in valore e del 2,3% in volume rispetto al 2023, per un totale di tre miliardi di ricavi, mentre l’utile d’esercizio supera i 20 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri del bilancio 2024 di Unicoop Firenze, che si chiude con un risultato positivo ed in controtendenza rispetto all’andamento generale del commercio al dettaglio. Dal 2022 al 2024, secondo l’Istat, i volumi del commercio alimentare in Italia sono sempre stati in calo. Diversamente, la cooperativa ha registrato una crescita costante: oltre al +2,3% del 2024, ha segnato un +2,1% nel 2022 e un +2,8% nel 2023. L’utile, al netto delle imposte, è pari a 13,6 milioni di euro. Il patrimonio netto della cooperativa è aumentato, superando i 1.800 milioni di euro, mentre il prestito sociale ha raggiunto i 1.400 milioni.Anche l’andamento della base sociale ha chiuso con il segno più: al 31 dicembre 2024 la cooperativa ha quasi 14mila soci in più (+1,2%, su un totale di 1,1 milioni).

Nel 2024 Unicoop Firenze ha collaborato con oltre 700 fornitori toscani, tra alimentari e non alimentari, generando un giro d’affari pari a più del 25% del fatturato annuo all’acquisto. Secondo le stime di Irpet, il contributo complessivo della cooperativa all’economia toscana è di 1,2 miliardi di euro, pari all’1% del Pil regionale, con un indotto occupazionale di 14.351 lavoratori, tra diretti e indiretti. La cooperativa, scrive Unicoop Firenze in una nota, nel 2024 ha mantenuto alti i tassi di remunerazione del prestito sociale, a tutela del risparmio dei soci. È stato garantito un tasso lordo dell’1,3% sul deposito ordinario ed un tasso lordo del 4% sul deposito vincolato a 18 mesi, stabilizzando la base dei soci prestatori ed il valore complessivo del prestito sociale raccolto. Al 31 dicembre 2024 lavorano in cooperativa 8.860 persone, con un incremento di 212 posti di lavoro (+2,4%).

L’86% dei contratti di lavoro è a tempo indeterminato e i dipendenti possono contare sul piano MyWelfare, articolato su diverse aree di intervento: dal sostegno alla genitorialità alla conciliazione vita-lavoro, fino alla promozione della salute e della mobilità sostenibile. A marzo 2024 è stato rinnovato il contratto di lavoro della distribuzione cooperativa e a novembre 2024 Unicoop Firenze ha ottenuto la certificazione di parità di genere. Rilasciata da Sgs, ente di certificazione che verifica la conformità agli standard di qualità e sostenibilità, è il riconoscimento ufficiale del trattamento di equità e di pari opportunità per gli 8.860 dipendenti della cooperativa, di cui 5.878 donne e 2.982 uomini. Nel 2024 sono stati coinvolti oltre 9mila dipendenti in attività di formazione professionale, per un totale di circa 272mile ore di formazione erogate, con un incremento di 40mila ore sul 2023.

Tra le iniziative rivolte a soci e clienti i buoni spesa e il "Premio fedeltà", che ha previsto la restituzione del 5% sul valore della spesa tra settembre e novembre, oltre a sconti fino al 60%.