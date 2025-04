Un David di cioccolato e la tavoletta viola. Tributo alla Fiorentina

Un viaggio sensoriale nel mondo del cioccolato, un’immersione totale dalla fava di cacao alla pralina gourmet. Dal 10 al 13 aprile in piazza Santa Croce a Firenze arriva la prima edizione di CiokoFlo’, tra laboratori didattici, showcooking e abbinamenti inediti, con un focus speciale su praline e abbinamenti cioccolato-salato.

Sotto la guida del maestro del cioccolato torinese Davide Appendino, i visitatori potranno esplorare l’intero processo produttivo,dalle origini della materia prima fino alla creazione del prodotto finito. Due opere in dimensioni da record verranno realizzate ad opera di alcuni maestri cioccolatieri: una statua in cioccolato a grandezza naturale del David di Michelangelo, verrà creata da Mirco della Vecchia che detiene il maggior numero di Guinness mondiali nel settore della pasticceria e della cioccolateria.

Inoltre, in omaggio alla squadra della Fiorentina, sarà realizzata una maxi tavoletta interamente viola. Anche i più piccoli potranno divertirsi in un laboratorio, ogni giorno, dalle 11 alle 16, dove sperimentare la magia della lavorazione del cioccolato. La chocolate maker Valentina Brando svelerà i segreti per realizzare cioccolatini a casa, e racconterà le tecniche di preparazione, modellaggio, farcitura e decorazione delle praline durante gli showcooking di giovedì e sabato alle 17.30. Venerdì e domenica alle 17.30 si scopriranno combinazioni insolite dove il cioccolato incontra il salato. Durante l’aperitivo tematico il tradizionale tagliere verrà reinterpretato con un tocco di dolcezza.

O.Mu.