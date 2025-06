Uffizi, Pitti e Boboli da riscoprire. Visite e attività rivolte ai giovani

Con l’arrivo dell’estate torna R-estate con l’arte!, ricco programma di visite e attività educative delle Gallerie degli Uffizi realizzato con il sostegno di Unicoop Firenze. Le iniziative sono rivolte a giovani, famiglie e a chiunque desideri riavvicinarsi all’arte in modo semplice e diretto; novità del 2025, quinta edizione, è un programma di visite dedicate ai giovani Under 30. Affronteranno, a partire dalle biografie degli artisti, temi rilevanti e di attualità e si terranno il giovedì nel tardo pomeriggio, in modo che i giovani possano poi godersi la città e le sue attrattive.

Due le proposte per la Galleria d’Arte Moderna. La prima, “La meglio gioventù. Vite d’artisti tra desideri, passioni e rivoluzioni invita a rivivere attraverso i dipinti della Galleria i desideri, le aspettative e le tensioni di artisti che tra ’800 e ’900 hanno vissuto intensamente i grandi eventi storici della loro epoca, prendendovi parte o contestandoli, comunque offrendo il loro contributo alla ricerca del bene comune. Nel percorso “Antologie“, le storie di vita quotidiana ritratte in dipinti e sculture diventano ancora più evocative perché unite all’ascolto di brani musicali e alla lettura di poesie.

Il programma per le famiglie si articola invece secondo un calendario di incontri tematici per esplorare le collezioni degli Uffizi, gli ambienti di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli. Agli Uffizi grandi e piccoli potranno incontrare i massimi artisti del passato nel percorso “Uffizi Celebrities“; chi preferisce scoprire i capolavori del museo potrà farlo scegliendo l’‘itinerario floreale’ Fiori agli Uffizi; il percorso “Scopriamo i segreti dei pittori“ permetterà invece di conoscere più da vicino le tecniche e osservare il nucleo più antico dei dipinti della Galleria. Forte del successo della scorsa edizione, non poteva mancare infine il percorso Uffizi “ai quattro sensi”, pensato per interagire con le opere d’arte non solo con la vista. Anche a Palazzo Pitti un primo approccio con le collezioni sarà possibile con i percorsi “Pitti Celebrities“ e “A spasso nella reggia delle meraviglie“ e tante altre proposte.

Per partecipare occorre prenotarsi ed essere in possesso del biglietto d’ingresso al museo. Per le visite dedicate agli Under 30 il biglietto d’ingresso è offerto da Unicoop. Il calendario delle attività di giugno e luglio sarà consultabile su www.uffizi.it.