Tutti affascinati dall’Antica Fiera: "Vogliamo crescere sempre di più"

Grande successo a Lastra a Signa per la 244esima edizione dell’Antica Fiera. Nonostante il meteo incerto, in tantissimi hanno partecipato agli eventi fra mercatini, spettacoli, concerti, veicoli d’epoca, street food e tanto altro. "Come ogni anno – ha detto il sindaco, Emanuele Caporaso (in foto all’inaugurazione) – abbiamo aggiunto qualcosa al programma, ma ci siamo anche annotati cosa migliorare per la prossima edizione. I temi toccati sono stati numerosi, a partire dalla musica, che ha avuto la sua centralità soprattutto col grande concerto dei Modena City Ramblers e con la taranta. Spazio allo sport col torneo Bellomo e ancora la programmazione per bambini. Grazie alle associazioni coinvolte, agli uffici e a tutti gli assessorati, che insieme hanno lavorato per il successo dell’evento. Per il prossimo anno contiamo di potenziare ancora la musica, la tradizione e le visite, visto l’apprezzamento registrato dall’apertura della Cascina Pinucci".

La manifestazione, nata anticamente come fiera del bestiame, ha registrato una profonda evoluzione negli anni. "Sappiamo che molti cittadini vorrebbero vedere nuovamente gli animali – conclude Caporaso – come in passato. La loro gestione richiede grande attenzione e preferiamo quindi concentrarci su altri aspetti, come la sfilata dei trattori o le prove di aratura".

