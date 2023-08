Colonne del Corridoio Vasariano imbrattate, indagati i due turisti tedeschi

Firenze, 24 agosto 2023 – Per l'atto vandalico alle colonne del Corridoio Vasariano, imbrattate nella notte tra il 22 e il 23 agosto, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per danneggiamento aggravato. Iscritti al momento nel registro degli indagati i due turisti tedeschi, di 20 e 21 anni, segnalati dai carabinieri come i presunti autori dell'imbrattamento.

I lavori di ripulitura del loggiato del Corridoio Vasariano

I due turisti, tifosi del Monaco 1860 (la scritta Dks 1860 è collegata alla squadra tedesca), si trovavano in vacanza a Firenze da qualche giorno, insieme ad altri nove giovani connazionali avevano preso in affitto un appartamento in piazza della Signoria. Abitazione dove, durante la perquisizione effettuata ieri pomeriggio, i carabinieri, coordinati dalla pm Ornella Galeotti, hanno rinvenuto due bombolette di vernice nera spray sulle quali sono state trovate impronte che saranno confrontate con quelle dei due indagati e degli altri nove ragazzi.

Per il reato di danneggiamento aggravato l'autorità giudiziaria procede d'ufficio e non è necessaria la querela per far partire le indagini. Il codice penale prevede una pena da 6 mesi a tre anni di reclusione, ma nessuna misura cautelare nell'imminenza del fatto. Secondo quanto appreso quando i due turisti sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti sono rimasti in silenzio.